

新品未使用 シャネル☆ノベルティトートバッグ リネン | g441's STORE



未使用★CHANELトートバッグ パリビアリッツ



CHANEL - 【CHANEL】トートバッグ ASK FOR THE MOON 【新品未使用】の ...



新品未使用CHANEL シャネル ASK FOR MOON 限定トートバッグ | フリマアプリ ラクマ



2023年 クルーズ新作 CHANEL シャネル トートバッグ ドーヴィル GM ...



アームツイスト CHANEL トートバック 未使用 シャネル ノベルティ ...



2023年 クルーズ新作 CHANEL シャネル トートバッグ ドーヴィル GM ...



◎3/28のみセール◎【未使用】CHANEL トラベルライントートバッグ ...



未使用 CHANEL 復刻トート マトラッセ キャビアスキン ベージュ ...



Used 未使用】シャネルパフューム CHANEL ノベルティ トートバッグ No ...



シャネル トートバック 未使用 流行のアイテム www.coopetarrazu.com



【新品未使用】シャネル V&A博物館トートバッグ ナチュラル | フリマアプリ ラクマ



新品未使用』CHANELシャネル ニュートラベルライントートバッグ ピンク 袋-



2022最新のスタイル [新品未使用]CHANEL N°1 ホワイト シャネル トート ...



未使用シャネル ノベルティ N°1 トートバッグポーチ 最初の 3224円 ...

未使用★CHANELトートバッグパリビアリッツ※コメント中でも即購入される方を優先いたします。※他サイトに出品している為、突然削除致します。付属品保存袋、ギャランティーカード、ミニ冊子正規品9年近く前に高島屋京都店にて購入したものを頂いたのですが、私はトートバッグは使わないなでそのまま保管しておりました。色 ブラックサイズ 約31x約34.5xマチ約14.5素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。角ばっているわけではないので、採寸が難しいです。未使用ですが、何度も鏡の前で試し持ちをしたり、試しにものを入れたりしましたが、外に持って出た事はありません。あくまで試着です。写真7保管時に着いたと思われる傷がありますが、気になる方は購入をお控えください。￼現在、長期素人保存しておりますのでご理解いただける方にお譲りすることができれば幸いです。発送の際、リサイクル資材で梱包いたします、ご了承下さい。高額商品のため、ご質問等をいただいて、ご納得いただいた形でご購入いただきたいと思います。本体、カード等すり替え防止の為、返品は致しかねますこと、申し添えておきます。#シャネル#CHANEL#シャネルバック#シャネルトートバッグ#トートバッグ