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極美品✨ ポールスミス 2wayバッグ インセットクロスオーバー ストライプ
商品番号 E97855631620
商品名

極美品✨ ポールスミス 2wayバッグ インセットクロスオーバー ストライプ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！！▪️ブランドPaulSmithポールスミス▪️アイテムショルダーバッグハンドバッグトートバッグ2wayインセットクロスオーバーマルチストライプ▪️カラーグレージュ　ベージュ▪️素材レザー　シボ革　オールレザー▪️サイズ　タテ　約21cmヨコ　約23cmマチ　約10.5cm平置き採寸です。多少の誤差がある場合があります。▪️状態目立った傷や汚れはありません！まだまだ長くご愛用いただける商品です✨神経質な方のご購入はお控え下さい。古物にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。▪️付属品なし▪️発送簡易包装にて1〜2日程で発送いたします。▪️購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。
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