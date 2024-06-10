極美品✨ ポールスミス 2wayバッグ インセットクロスオーバー ストライプ

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ご覧いただきありがとうございます！！▪️ブランドPaulSmithポールスミス▪️アイテムショルダーバッグハンドバッグトートバッグ2wayインセットクロスオーバーマルチストライプ▪️カラーグレージュ ベージュ▪️素材レザー シボ革 オールレザー▪️サイズ タテ 約21cmヨコ 約23cmマチ 約10.5cm平置き採寸です。多少の誤差がある場合があります。▪️状態目立った傷や汚れはありません！まだまだ長くご愛用いただける商品です✨神経質な方のご購入はお控え下さい。古物にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。▪️付属品なし▪️発送簡易包装にて1〜2日程で発送いたします。▪️購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。