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- 【新品未開封】JOVS 光脱毛器 Dora J847 グリーン
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商品詳細
【新品未開封】JOVS光脱毛器DoraJ847グリーン◾️購入 ：2023/8/8◾️状態 ：新品未開封◾️色 ：エメラルドグリーン◾️タイプ：光美容器◾️部位 ：全身ツルツルボディーになりませんか？いかがですか〜^_^〜商品説明〜・速い、痛くない、抜ける。新時代のハイパーIPL（HIPL）技術採用してます・最新のハイパーIPL（HIPL）技術を採用し、脱毛サロン級ケアを実現しました・保冷ジェルも照射待ち時間もなし。スピーディにケア完了します・これ１台で、顔もカラダもVIOも理想のつるすべ肌に・40万回の照射回数なので家族や恋人ともシェア可能
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