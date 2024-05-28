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【新品未開封】JOVS 光脱毛器 Dora J847 グリーン
商品番号 M89027770311
商品名

【新品未開封】JOVS 光脱毛器 Dora J847 グリーン
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 17,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未開封】JOVS光脱毛器DoraJ847グリーン◾️購入　：2023/8/8◾️状態　：新品未開封◾️色　　：エメラルドグリーン◾️タイプ：光美容器◾️部位　：全身ツルツルボディーになりませんか？いかがですか〜^_^〜商品説明〜・速い、痛くない、抜ける。新時代のハイパーIPL（HIPL）技術採用してます・最新のハイパーIPL（HIPL）技術を採用し、脱毛サロン級ケアを実現しました・保冷ジェルも照射待ち時間もなし。スピーディにケア完了します・これ１台で、顔もカラダもVIOも理想のつるすべ肌に・40万回の照射回数なので家族や恋人ともシェア可能
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