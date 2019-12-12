業務用キャビテーションcavistar PRO 25KHz 40KHz ラジオ波

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1年6ヶ月ほど個人使用したもで、正常に作動します。※使用回数:キャビテーションのみ30回程度※RF未使用マシーン画面には入手時の保護フォルムがございますが、モニターで操作しておりましたので使用感はあります。発送の際は、除菌消毒を致します。また、操作マニュアルですが、書き込みや折れがございますのでご容赦願います。この度妊娠したため、必要とされてる方のもとに届きましたら嬉しく出品しました。お気軽にご連絡ください。商品説明(購入元説明文参照)定価245,000(税込)CavistarProは、エステサロンなどで使用される業務用レベルの40KHzと、さらに強力な25KHzの周波数を採用。超音波振動をあてることで、凝り固まったお肉やデコボコ肌にアプローチ。さらにLEDによる光トリートメントでお肌のハリやツヤを与えます。CavistarProは、業務用レベルの40KHzキャビテーションです。KHz（キロヘルツ）とは超音波振動の周波数を表します。キャビテーションの周波数の数値は小さくなるほど浸透力が強くなるので、40KHzより25KHzの方がより強力だということになります。RF（RadioFrequencyの略）は「ラジオ波」と呼ばれる高周波のことです。CavistarProは、美容クリニックでも使用される1MHzの高周波で体の奥から温めます。キャビテーションと合わせて使用することで、エステ級のケアが自宅で気軽に。CavistarPROは一般的な電極タイプRFに加え、密着性に優れるフラットタイプRFを搭載。フラット式は電極構造よりも、凝り固まったお肉やデコボコ肌により強力にアプローチ。キャビテーションでのケアの前や後に。電極式は、フェイスラインやデコルテなど細かい凹凸がある部分のトリートメントに最適です。CavistarProは縦横30cm、重さ5kgのコンパクト設計。お部屋でテレビを見ながらの施術や省スペースサロンでのご利用にも最適。#キャビテーション#ラジオ波#RF#深層25KHzキャビテーション