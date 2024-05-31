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商品詳細
スプリングサスペンションセット。標準車高サスペンションスプリング（ダウン無し）2008年スバルレガシィツーリングワゴン2.0ＧＴスペックbBP5(EJ20)より取り外しました。車両走行距離77.000km。中古品の為、使用傷ございます。画像で判断してご購入ください。ご検討よろしくおねがいします。よろしくお願いします。対応車種メーカー···スバル用品の種類···サスペンションブッシュ用品の種類···スプリング
http://narcologia.ru/goods/protein31634.html
http://narcologia.ru/goods/enquire685289.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy546353.html
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
スバルレガシーツーリングワゴン2.0ＧＴBP5(EJ20)スプリング 前後セット
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