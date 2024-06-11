モコ 660 X プッシュスタート スマートキー Bモニター ETC ...

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商品詳細
車名:モコグレード:660X排気量:660CC年式:平成23年8月走行:72450KM色:ブラック車検:令和6年9月型式:DBA-MG33Sシフト:AT乗員定員：4人■装備(オプション)情報★AUTOエアコン(AAC)★パワステ★ETC★禁煙車★パワーウィンドウ★ABS★エアバッグ★キーレスエントリー★スマートキー★CD★バックカメラ☆ご覧いただきありがとうございます！とても綺麗な状態のお車になります！現車確認可能ですのでもしご希望であればコメントください。所在地は埼玉県さいたま市岩槻区になります。
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