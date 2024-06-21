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【ローダウン】ESPELIR ホンダ ジェイド 5人乗り スーパーダウンサス
商品番号 I75324226914
商品名

【ローダウン】ESPELIR ホンダ ジェイド 5人乗り スーパーダウンサス
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンダジェイドの後期5人乗りに適合のスーパーダウンサスです。フロント40-45mmリア32-37mmほど落ちます。適合外の取り付けは自己責任でお願いいたします。6人乗り用との差はリアバネレートが5人乗り用だと8.36人乗り用だと9.2な所くらいだと思います。平日でしたら即日発送可能です。よろしくお願いいたします。#ホンダ#ジェイド#ジェイドハイブリット#ダウンサス#JDM#CARTUNE
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