【ローダウン】ESPELIR ホンダ ジェイド 5人乗り スーパーダウンサス

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ダウンサス取り付け（ホンダ ジェイド）by よっし～！！ - みんカラ



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スバル レガシー ダウンサス交換作業｜グーネットピット

ホンダジェイドの後期5人乗りに適合のスーパーダウンサスです。フロント40-45mmリア32-37mmほど落ちます。適合外の取り付けは自己責任でお願いいたします。6人乗り用との差はリアバネレートが5人乗り用だと8.36人乗り用だと9.2な所くらいだと思います。平日でしたら即日発送可能です。よろしくお願いいたします。#ホンダ#ジェイド#ジェイドハイブリット#ダウンサス#JDM#CARTUNE