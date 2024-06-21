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トヨタ　直巻きバネIＤ65　H K S
商品番号 Q52608504531
商品名

トヨタ　直巻きバネIＤ65　H K S
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらHKSの直巻きバネになります。IＤ65の170の18KIＤ65の150の16Kになります。比較的綺麗だと思います。
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