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ワゴンR MC22S 純正スプリング4本セット
商品番号 I91751647671
商品名

ワゴンR MC22S 純正スプリング4本セット
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワゴンR　MC22Sの純正のスプリングです。新車で購入し、間もなく社外品に交換したのであまり使っていません。その後長期保管です。
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