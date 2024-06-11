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車検2年付　R7/6 スズキ　キャリートラック
商品番号 I75099993879
商品名

車検2年付　R7/6 スズキ　キャリートラック
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 66,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキ　キャリートラックda63tカラー···ホワイトボディタイプ···軽トラック年式···平成19年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···18.3万km車検　R７年6月エアコン　パワステ　付き現状、エンジン等、問題なく乗れますエアコンよく効きますクラッチは滑ってはいませんが、そろそろ交換時期です荷台はサビが多いです後ろのアオリがサビで固着して開きません横は開きます車検付きですので、とりあえず安く乗る分には良いのではないでしょうかできれば現車確認をしてからの購入でお願いします。
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