【参考】素邦【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、上部に数ヶ所の汚れシミあります。表装は良好です。桐合せ箱付 軸丈 縦 194×幅 48㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



素邦/青緑清佳訪友図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-110 - 絵画/タペストリ



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