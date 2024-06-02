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素邦/青緑清佳訪友図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-110
商品番号 I28951777867
商品名

素邦/青緑清佳訪友図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-110
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】素邦【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、上部に数ヶ所の汚れシミあります。表装は良好です。桐合せ箱付　　　軸丈　縦　194×幅　48㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement739133.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming95492.html
http://narcologia.ru/goods/approximate592620.html

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