ギャルソン フロントテーブル DAD ルームミラー カバー D.A.D

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商品詳細
・使用品です。・テーブルの端などにやや使用感ありますがキレイです。（写真５枚目）・調べてみましたが・・・適応車種はわかりませんでした。・適応車種がわかる方のみご購入ください。・鏡もキレイです。・説明書無し・箱無し・テーブルの取り付けが全然わからないので、知っている方のみのご購入をお願いします。そのためノンクレーム、ノンリターンでお願いします。・頂きものの為、購入日、使用頻度、経過年月は把握しておりません。・新品同様を求めたり、強い拘り、神経質な方のご購入はお控えください。★送料無料★佐川急便にて発送いたします。★メッセージ無し購入OK。★迅速な発送を心がけております。DADルームミラーラインストーンミラーカバー#GARSON#DAD#ギャルソン#車#自動車#テーブル#机#パーツ
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