200系ハイエーススーパーGL4駆純正サス

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商品詳細
トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース用品の種類···サスキット対応車種メーカー···トヨタご覧頂きありがとうございます♪200系ハイエースワイドロングディーゼル4駆から新車納車後に外した純正サスになります。写真に写っているものが全てです。ピンク→48511-26680×2みどり→48531-26810×2リアスタビライザーもおつけします。
http://narcologia.ru/goods/approximate143720.html
http://narcologia.ru/goods/slide755387.html
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