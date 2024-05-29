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ＢＭＷ　s1000rr １５-１６年式　オマケ付き
商品番号 P16122872820
商品名

ＢＭＷ　s1000rr １５-１６年式　オマケ付き
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキ/ホンダ/BMW人気モデル···S1000RRベビーフェイス製のバックステップになります。ＢＭＷ　s1000rrエスセン　１５-１６年式になります。左側のステップに転倒による削れがあります。曲がりなどはないです、普通に使用できます。気になる方は補修パーツもメーカーで４０００円ほどでかえます。オマケ付き。乗り換えのため取り外したので出品いたします。
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