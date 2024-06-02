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水曜日限定お値下げ　ハイドロ銀チタン　マスク
商品番号 H93827525167
商品名

水曜日限定お値下げ　ハイドロ銀チタン　マスク
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ハイドロ銀チタンダイヤモンド型立体マスク30袋3枚入り×30袋ふつうサイズ自宅保管ですので神経質な方はご遠慮くださいませ。
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