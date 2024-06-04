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新品未使用ジョーマローン ライム バジルのルームディフューザー
商品番号 R21310568574
商品名

新品未使用ジョーマローン ライム バジルのルームディフューザー
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JoMALONELONDONLIMEBASILジョーマローンライムバジルジョーマローンライムバジルのルームディフューザー165mlスティック10本付き　2023年6月購入新品未使用箱付きです。本体、スティックとも未開封です。☆ショッパー、箱もお付けしております！箱付き(多少のスレ傷・へこみ等)☆☆☆☆☆☆ライムバジルセントサラウンドディフューザー5.6FL.OZ/165MLmadeinEnglandカリブ海に吹く風を思わせるライムの香りに、刺激的なバジルと香り高いホワイトタイムが加わった、清々しいモダンクラシックな香りです。ジョーマローン公式から拝借。#ジョーマローンロンドンブラックベリー\u0026ベイ#ジョーマローンロンドンワイルドブルーベル#JoMalonelondon#プレゼント#ギフト#ホワイトデー#誕生日#フレグランス#JoMALONELONDONハウス#ジョーマローン　#イングリッシュペアー＆フリージア#JoMalone#ジョーマローンポメグラネートノア－ル#ジョーマロン#ジョーマローンライムバジル#ジョーマローンロンドン#コロン#佐藤健#佐藤健愛用品#ルームフレグランス#ディフューザー
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