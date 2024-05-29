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ドテラ　ラベンダー\u0026ペパーミント\u0026ティーツリー
商品番号 L70757837099
商品名

ドテラ　ラベンダー\u0026ペパーミント\u0026ティーツリー
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドテラ　ラベンダー　　15mlペパーミント　15mlティーツリー　15ml未開封、新品です♪期限2027以降英語表記になる場合あります追加200円引き香りのお試しに一緒に気になるオイルいかがですか？1ml瓶、2ml瓶ご用意してます1ml瓶、2ml瓶のみの販売いたしませんm(__)m1mlあたり)約20滴ローマンカモミール1500コンソール　　ローズタッチ1200ピースディープブルージャスミンタッチ1000フランキンセンス800フォーギブチアーアーボビテヘリクサリムタッチピンクペッパー800ジュニパーベリークラリセージ500アダプティブハーベストスパイスシトラスブルームウィンドエレベーションイランイランゼンジェストゼラニウムセレニティーピースタッチ　400ベルガモットパチョリバジルグリーンマンダリンマグノリアタッチオンガードスペアミントスマートサシーウィンターグリーンタンジェリン300ペパーミントアダプティブタッチシラントロサイプレスピューリファイイージーエアオレガノバランスユーカリプタスグレープフルーツライムフェンネルレモングラス200レモンオレンジ
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