ドテラ doTERRA ラベンダー　2本

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商品詳細
＊新品・未開封＊公式より購入＊ラベンダーエッセンシャルオイル15ml 参考小売価格 5600円 使用期限 2028.03#ドテラ#ラベンダー#エッシェンシャルオイル#アロマ香り···ラベンダー容量···〜49ml
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