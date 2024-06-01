ジョーマローン　限定品　キャンドル\u0026ソープ　ギフトセット

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商品詳細
定価キャンドル10780円ソープ4290円●状態：キャンドルと、ソープに傷汚れはありません。新品未使用です。中に入っていたカードの裏面に汚れ、箱のロゴ左上に汚れあります。●箱：あり●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。頂き物で自宅保管しておりました。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/assessor418103.html
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