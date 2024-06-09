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NMN20400 134粒 34日分 匿名配送
商品番号 S22859632716
商品名

NMN20400 134粒 34日分 匿名配送
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

商品名:ハルクファクターNMN20400区分:β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド含有加工食品内容量:43.93g（323mg×136粒）原材料名:β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド（国内製造）、ビタミンE含有植物油、ブドウ若芽エキス、豚プラセンタエキス、フランス海岸松樹皮抽出物／結晶セルロース、ゼラチン、ステアリン酸カルシウム、加工デンプン、微粒酸化ケイ素、着色料（クチナシ、酸化チタン）、V.C、カロテノイド、ナイアシン、ビオチン、V.E、サイクロデキストリン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、（一部に豚肉・ゼラチンを含む）栄養成分表示【4粒（1,292mg）あたり】エネルギー：4.83kcal　たんぱく質：0.55g　脂質：0.03g　炭水化物：0.58g　食塩相当量：0.0008g　ビタミンE：10.0mg　ビオチン：100.0μg【栄養機能食品（ビタミンE・ビオチン）】・ビタミンＥは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。・ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。・一日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合・ビタミンＥ：158％ビオチン：200％消費期限:2025年５月#健康#サプリメント
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