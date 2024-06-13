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UVlockユーブロック3袋　サンソリット
商品番号 R12942439822
商品名

UVlockユーブロック3袋　サンソリット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】3袋まとめてサンソリットUVlock飲む日焼け止め30カプセル定価7,020円賞味期限2025.3たった1粒のカプセルで1日中効果がつづく。強力な抗酸化で紫外線と光老化をシャットアウト。紫外線対策は「塗る」から「飲む」の時代へ。飲み方毎朝1粒を目安に摂取してください。継続することにより紫外線に対する防御効果が高まります。レジャー時のみ等ピンポイントでご使用する場合は、日焼けする前日～３日後まで摂取していただくことをおすすめします。万が一日焼けしてしまった後でも、その直後から摂取することで、お肌のダメージを半分以下に軽減できます。
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