UVlockユーブロック3袋　サンソリット

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商品詳細
【新品未使用】3袋まとめてサンソリットUVlock飲む日焼け止め30カプセル定価7,020円賞味期限2025.3たった1粒のカプセルで1日中効果がつづく。強力な抗酸化で紫外線と光老化をシャットアウト。紫外線対策は「塗る」から「飲む」の時代へ。飲み方毎朝1粒を目安に摂取してください。継続することにより紫外線に対する防御効果が高まります。レジャー時のみ等ピンポイントでご使用する場合は、日焼けする前日～３日後まで摂取していただくことをおすすめします。万が一日焼けしてしまった後でも、その直後から摂取することで、お肌のダメージを半分以下に軽減できます。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis133344.html
http://narcologia.ru/goods/plaque450707.html
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