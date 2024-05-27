ブルガリ プールオム オードトワレ EDT 香水　100ml メンズ

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ウッディ、フローラル、ムスクをベースとした爽やかで心地よいオードトワレ。さりげなく個性を主張したい男性にぴったりのフレグランスです。自分が使ってるもので撮影、発送するのはフィルムあり未開封品です。並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致しますコメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。