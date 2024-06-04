パタゴニア ガールズ ナノパフジャケット XS

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2年前に13,000円ほどで購入しました。大きめだったので、昨年ワンシーズンのみ3.4回着用。今年もまだ着れそうですが、他のものもあるため、きれいなうちにお譲りしたいと思います。色は薄パープルで、とてもきれいです。サイズはXSです。よろしくお願いします。着丈 約50cm身幅 約33cm袖丈 約47cm柄・デザイン···無地フード···フードなし