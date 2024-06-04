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パタゴニア ガールズ ナノパフジャケット XS
商品番号 A22702742925
商品名

パタゴニア ガールズ ナノパフジャケット XS
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に13,000円ほどで購入しました。大きめだったので、昨年ワンシーズンのみ3.4回着用。今年もまだ着れそうですが、他のものもあるため、きれいなうちにお譲りしたいと思います。色は薄パープルで、とてもきれいです。サイズはXSです。よろしくお願いします。着丈　約50cm身幅　約33cm袖丈　約47cm柄・デザイン···無地フード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/kindness567105.html
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