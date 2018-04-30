【新品】130　ラルフローレン　ジャケット　ベージュ　アウター

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コチラの商品はお値下げしておりません。【商品の説明】ラルフローレンのジャケットです。シンプルデザインで，合わせやすいです。裏地が可愛いです。中綿ではありませんが，比較的厚地のジャケットのため，真冬前まで防寒できそうです。サイズ 130ベージュ新品未使用カラー···ベージュ柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···春、秋パーカージャケットラルフローレン130男の子女の子ナイロン防寒アウター新品未使用ブルゾン