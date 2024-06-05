SONY WRT-810 ワイヤレスマイク

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商品詳細
種類···マイク電池を入れての表示確認はしました。手元に受信機がない為受信テストはしていません。傷等多いです。＋1000で部品取り用にジャンク3本つけます。電源は入ります。
http://narcologia.ru/goods/influenza264993.html
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