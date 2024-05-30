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THE NORTH FACEザ・ノース・フェイス　フリーススリーパー70サイズ
商品番号 H19582807089
商品名

THE NORTH FACEザ・ノース・フェイス　フリーススリーパー70サイズ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別...男女兼用ノースフェイスのスリーパーですサイズは70ですが、ゆったりと着れますパジャマの上に何度か着せましたが、子供があまり好まなかったので状態は良いです！色ちがいの赤も出しているのでよかったら見てみてください
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