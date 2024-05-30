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- THE NORTH FACEザ・ノース・フェイス フリーススリーパー70サイズ
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商品詳細
性別...男女兼用ノースフェイスのスリーパーですサイズは70ですが、ゆったりと着れますパジャマの上に何度か着せましたが、子供があまり好まなかったので状態は良いです！色ちがいの赤も出しているのでよかったら見てみてください
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