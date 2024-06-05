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レトロゲーム　スーパーサッカースタジアム日本代表チームモデル
商品番号 V25623641354
商品名

レトロゲーム　スーパーサッカースタジアム日本代表チームモデル
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム対象年齢···3歳以上性別···男女兼用素材···プラスチックおもちゃジャンル···スポーツトイ・アクショントイ外箱はかなりボロボロです。なぜかボール４個、スローインユニット２個あります。他、欠品ナシです。古い物なので、色あせ汚れあります。ご理解いただける方でお願いします。性別···男女兼用キャラクター···その他
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