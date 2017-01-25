元阪神タイガース　狩野恵輔 刺繍ユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース阪神タイガースユニフォームをご覧いただきありがとうございます。こちらは野球(応援グッズ)です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。自宅保管のためご理解頂ける方のみご購入下さいませ。元阪神タイガース、狩野選手のレプリカユニフォームになります。ワッペンではなく刺繍タイプのもので人気モデルです。サイズはSです。定価7700円試着のみの綺麗なユニフォームです。プロ野球刺繍ユニタオル阪神タイガース広島カープ読売ジャイアンツヤクルト値下げ不可
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