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元阪神タイガース　狩野恵輔 刺繍ユニフォーム
商品番号 W50959114959
商品名

元阪神タイガース　狩野恵輔 刺繍ユニフォーム
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース阪神タイガースユニフォームをご覧いただきありがとうございます。こちらは野球(応援グッズ)です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。自宅保管のためご理解頂ける方のみご購入下さいませ。元阪神タイガース、狩野選手のレプリカユニフォームになります。ワッペンではなく刺繍タイプのもので人気モデルです。サイズはSです。定価7700円試着のみの綺麗なユニフォームです。プロ野球刺繍ユニタオル阪神タイガース広島カープ読売ジャイアンツヤクルト値下げ不可
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