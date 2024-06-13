エンゼルス 大谷翔平 直筆サイン フォト MLB ホログラム付 世界50枚限定

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〜選手〜・選手名:大谷翔平・所属:ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手の直筆サインフォトです。マズ・アダムスによって描かれた絵となります。サイズは16インチ×20インチ(40.6cm×50.8cm)世界50個のみ大谷選手がWBCで着用した背番号と同じ番号です。〜ホログラム〜・MLB・Fanatics〜注意〜・値下げ不可・無断での転載はご遠慮くださいロサンゼルスエンゼルスWBCMLB球野球baseballメジャートラウトハーパータツジたっちゃんジャッジ大谷翔平鈴木誠也タツジ村上宗隆佐々木朗希山本由伸ダルビッシュ有侍ジャパン大リーグトップス