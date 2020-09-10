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PSG イブラヒモビッチ　ユニフォーム
商品番号 H46378892295
商品名

PSG イブラヒモビッチ　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖チーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC種類···レプリカユニフォームサイズ···M写真、５枚目、６枚目こちらお譲り頂いた時からついていたワッペンですが、おそらく自分でつけられたのだと思います。写真をご確認の上ご質問などございましたらお気軽にお声掛けください！
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