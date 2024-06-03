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東京ヤクルトスワローズ　青木宣親　革手袋　バッティンググローブ　実使用　サイン
商品番号 L19747148129
商品名

東京ヤクルトスワローズ　青木宣親　革手袋　バッティンググローブ　実使用　サイン
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤクルトスワローズ　青木宣親　選手　実使用　直筆サイン入り　バッティンググローブ　直筆サイン色紙のセットです。色紙には染みがありますのでおまけ程度です。青木選手のメジャー前のバッティンググローブにサイン入りですので超貴重だと思います。革製ですので完璧を求める方は遠慮下さい。イチロー松井秀喜大谷翔平新庄剛志つば九郎優勝山田哲人奥川恭伸ブリュワーズ日本シリーズ日本一村上オリックスWBCオリンピックダルビッシュ
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