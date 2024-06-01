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ヨネックス　ホワイト／サックス23.5cm
商品番号 K20329076109
商品名

ヨネックス　ホワイト／サックス23.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···23〜23.5cm性別···レディーススーパースポーツゼビオにて、6月17日に7700円ぐらいで購入致しました。20回も履かずに、部活を辞めたのでお売りします。自宅で洗い済みですが、右のシューズのかかとに汚れがあります。写真を参考にして下さい。まだまだ使えるので、中古品を理解頂ける方にお売りしたいと思います。
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