ヨネックス　ホワイト／サックス23.5cm

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サイズ···23〜23.5cm性別···レディーススーパースポーツゼビオにて、6月17日に7700円ぐらいで購入致しました。20回も履かずに、部活を辞めたのでお売りします。自宅で洗い済みですが、右のシューズのかかとに汚れがあります。写真を参考にして下さい。まだまだ使えるので、中古品を理解頂ける方にお売りしたいと思います。