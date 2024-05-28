非売品　エンゼルスフーディー　限定giveaway

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エンゼルスのホームゲームのgiveawayです。長袖のフード付きTシャツのようなトップスです。Lサイズの男性でも着れる大きさです。未開封のものを発送致します。#エンゼルス#エンジェルス#angels#ohtani#大谷#大谷翔平#アナハイムエンゼルス#ロサンゼルスエンゼルス#エンゼルスタジアム#フーディー#mlb#mlbグッズ#メジャーリーグ#ホームラン王#本塁打王