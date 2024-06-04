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ペナルティ ボンディングシェルトップ＆パンツ 上下セット
商品番号 M67248487353
商品名

ペナルティ ボンディングシェルトップ＆パンツ 上下セット
ブランド名 ペナルティ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペナルティのボンディングシェルトップ＆パンツ上下セットです。サイズO裏地には起毛メッシュ素材を採用し、保温性に優れています。使用回数は少なめですが、中古品であることをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。
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