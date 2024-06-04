オリックス　夏の陣ユニフォーム　2023　2枚セット

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商品詳細
オリックス 夏の陣ユニホームです。2023モデル。2枚セットです。先程、京セラドームから持ち帰りました。新品未使用です。2枚とも、1度も開封していません。購入して頂きましたら、24時間以内に発送いたします！準速達扱いのレターパックライトで送らせて頂きます。野球チーム...オリックス・バファローズ種類...その他
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