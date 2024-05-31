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ミズノカーボンバット ビヨンドマックス84cmオーバル軟式用 2TB-40440
商品番号 Y16193142167
商品名

ミズノカーボンバット ビヨンドマックス84cmオーバル軟式用 2TB-40440
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。出品は、ミズノ金属バットビヨンドマックスオーバルBEYONDMAXOVAL軟式用2TB-40440です。長さ84cm直径6.9㎝平均720ｇミドルバランス使用品ですので打球痕、使用感、汚れ、グリップダメージ等ありますので、写真をご確認いただきご検討よろしくお願い致します。また光の都合上、写真に写りきらない細かいスレあります。※グリップは交換しても良いかと思います。写真をご確認いただきご検討よろしくお願い致します。送料込みです。お値下げNGです。即購入大丈夫です。※完全品を希望する方ご神経質な方のご購入はご遠慮ください。競技の種類...軟式素材...カーボン素材...カーボンバランス・特徴...ミドルバランス
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