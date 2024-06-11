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- 【新品未開封】浜田省吾 コインペンダント（初回版）
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。匿名配送、24時間以内に発送致します。浜田省吾◆コインペンダント2011年に販売された初回版です。●状態：新品未開封※2枚目は参考画像です。一度も開封していません(^^)/【お願い】誠に恐縮ですが、商品到着日に「受取評価」お願いいたします。完全未開封品ですが、素人保管のため神経質な方、完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。ご不明な点等がありましたら、お気軽にお声がけください(^^♪
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