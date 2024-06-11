未使用 SHURE BETA 87A 訳あり

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商品詳細
SHUREBETA87AShure定価：¥90000未使用状態ですがなぜか？わかりませんが動作しません直せる方によろしくお願いします。保証書はありますが、保証の効力ないです。箱付属品一式#Shure#SHUREBETA87A
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