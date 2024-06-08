【北海道日本ハムファイターズ】清宮幸太郎 レプリカユニフォーム

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商品詳細
清宮幸太郎選手のレプリカユニフォームです。サイズはSとなっております。数回着用していますが、目立った汚れなどはありせん。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ種類···レプリカユニフォーム
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