限定【月間MVP受賞記念】オリックス山崎福也「二刀流」タオル（未開封新品）

「ロジンの王子様」ことオリックス山崎福也投手の月刊MVP受賞記念スポーツタオルです。大変貴重な投手と打者の「二刀流」のデザインです。新品・未使用となります。友人の為に購入したのですがダブってしまいましたのでこの度出品いたします。山崎福也 やまさきさちや祝初二桁勝利オリックスバファローズ月刊MVP記念タオルクライマックスシリーズ日本シリーズ野球チーム···オリックス・バファローズ山本由伸 宮城大弥 山崎颯一郎 山岡泰輔 中川圭太 宗佑磨 杉本祐太郎 ラオウ T-岡田



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