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331　中国煎茶器　急須と一体型　備前焼　茶碗　茶道具　工芸品　民藝
商品番号 R47520529746
商品名

331　中国煎茶器　急須と一体型　備前焼　茶碗　茶道具　工芸品　民藝
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国の煎茶器備前焼のような土です煎茶用でしょうか直接茶葉を入れて使います手描きで銘が入っているので恐らく中国の作家さんの作品と思われます。サイズ　10.8×7.5cm#骨董　#陶器　#美術品　#和風　#陶芸#アンティーク#ヴィンテージ　#レトロ#古民家　#生活骨董　#蚤の市　#くらわんか#民藝　#工芸品　#工藝品#お茶会　#お稽古#抹茶　#茶碗#茶道具#煎茶器331
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