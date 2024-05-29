331　中国煎茶器　急須と一体型　備前焼　茶碗　茶道具　工芸品　民藝

中国の煎茶器備前焼のような土です煎茶用でしょうか直接茶葉を入れて使います手描きで銘が入っているので恐らく中国の作家さんの作品と思われます。サイズ 10.8×7.5cm#骨董 #陶器 #美術品 #和風 #陶芸#アンティーク#ヴィンテージ #レトロ#古民家 #生活骨董 #蚤の市 #くらわんか#民藝 #工芸品 #工藝品#お茶会 #お稽古#抹茶 #茶碗#茶道具#煎茶器331



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