【値下げ中】【希少】中日ドラゴンズ 立浪和義 引退記念プレート ほか

早めに売り切りたいため、即購入OKです。【希少】立浪和義引退記念プレート負けん気月刊ドラゴンズ2010年10月号増刊2003ファンブック引退記念プレートは袋から出さずに立てかけておりましたので、状態は良いと思います。立てかけるための穴のところのみ、袋に穴が空いています。CBCのサンデードラゴンズにて限定で販売されていたものです。写真は初打席と最終打席です。2009年10月に21000円で購入しました。負けん気、月刊ドラゴンズ増刊、2003ファンブックは本棚に置いていたため、多少の傷みと経年劣化はあります。#中日ドラゴンズ#立浪和義#3#チュニドラチュニドラ野球チーム···中日ドラゴンズ



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