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ソフトテニス ラケット ヨネックス エフレーザー 9s
商品番号 R60334530645
商品名

ソフトテニス ラケット ヨネックス エフレーザー 9s
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXFLASER9sF-LASER9sヨネックスエフレーザー9sサイズ:UL1ガット:ポリアクション29ポンドスレや傷が少々ありますが、ヒビや折れ、またそれにつながる傷はありません。ガットの張り替えは問題なく可能です。ボルトレイジよりもエフレーザー9sの方が弾き系の中でも一瞬の球持ちを感じることができます。なので弾きと球持ちのバランスが取れた打感を求めている方にはお勧めです。ハイエンドということもあり打感はしっかりしていて打ちごたえがあり、打球音も爆音です。エフレーザー9v、ボルトレイジ7vs
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