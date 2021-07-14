⑤ ≪買うなら今最終特価≫大谷翔平 ◆ 2023オールスター Tシャツ : M

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商品詳細
◆2023MLB公認オールスター大谷翔平オリジナルTシャツ※新品未使用◾️サイズ:Mサイズ◾️カラー:黒⚫︎MLB好きにはお馴染みのJUMBOYMEDIAオリジナルTシャツ⚫︎MLB公認2023オールスターコレクション⚫︎COMFORTCOLORS/VINTAGETEE≪国内希少入手困難品≫国内では入手困難な希少品となります。★他出品中商品無しと思われます。★⭐⭐確認した限り、出品中最安値と思われます⭐⭐※新品未使用となりますが、商品確認と撮影の為、取り扱いました。配送時はたたんでお送りします。#大谷翔平#Tシャツ#WBC#MLB#オールスター#ロサンゼルスエンゼルス#エンゼルス#Tシャツ#希少#値下げ野球チーム...大リーグ・MLB種類...その他
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