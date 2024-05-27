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ソフトテニス　ラケット後衛用
商品番号 J25249109231
商品名

ソフトテニス　ラケット後衛用
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノのラケットです。こちらの商品は一本シャフトと言います。中級者から上級者の人が扱える。ラケットです。ガットのポンド数は確か27から26です今は使わないので高く売るつもりはありませんので値下げは可能です
http://narcologia.ru/goods/calling639850.html
http://narcologia.ru/goods/protein180434.html
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