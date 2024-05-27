ソフトテニス　ラケット後衛用

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ミズノのラケットです。こちらの商品は一本シャフトと言います。中級者から上級者の人が扱える。ラケットです。ガットのポンド数は確か27から26です今は使わないので高く売るつもりはありませんので値下げは可能です