ユニフォーム】鹿島アントラーズ エヴェラウド 2022 レプリカ ホーム ...

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【商品詳細】選手名：エヴェラウド背番号：9番クラブ：鹿島アントラーズモデル：2020年レプリカ1st(ホーム)サイズ：Ｍ自宅での展示にのみ使用であり未着用ですので、その辺りをお気になさる方でも大丈夫だと思います。念のため、クリーニングしたうえで発送する予定です。(元値)¥14,300(レプリカ)＋4,070(マーキング)＝¥18,370配送方法はネコポス(らくらくメルカリ便)もしくはゆうパケット(ゆうゆうメルカリ便)での送付となります。※配送方法変更可能ですが、その場合送料はご購入者様のご負担となります。予めご了承下さい。#鹿島アントラーズ#antlers#ユニフォーム#レプリカ