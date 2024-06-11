ミズノ　XYST T-1 ジスト T1　希少

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ミズノ XYSTT-1ジストT1 希少 譲り受けましたが使用しなくなったので出品致します希少なラケットになります傷あります写真で確認お願い致します。中古品ですのでご理解お願い致します。#テニスラケット