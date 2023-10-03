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ラスト1つ【大谷翔平】エンゼルス　ボール　ディスプレイ　ケース
商品番号 B69652162646
商品名

ラスト1つ【大谷翔平】エンゼルス　ボール　ディスプレイ　ケース
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手のボールディスプレイケースです。ケースのみですので、画像内のようにボールは付属しません。現物には新品未開封で私は手を触れていません。コレクション整理のための出品です。初期不良や配送トラブル等のクレームには対応できません。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。ご質問はご遠慮なくお送りください。以上、全てご理解頂ける方のみご入札をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming120192.html
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http://narcologia.ru/goods/encourage822872.html
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