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パラダイムトリプルダイアモンドドライバー
商品番号 B51829068032
商品名

パラダイムトリプルダイアモンドドライバー
ブランド名 キャロウェイゴルフ
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《キャロウェイ》パラダイム♢♢♢ドライバー日本正規品■ロフト:10.5■シャフト:純正Tensei55(S)■長さ:45.5inches■グリップ:オリジナルGolfPride■スクリューウェイト:2g/14g■付属品:オリジナルヘッドカバー別途購入のスクリューウェイト9g購入時にヘッド、シャフトにハドラス加工を施しています。ソール部分に通常使用による僅かな擦れが見受けられます。クラウン部その他部位に目立った傷はございません。別途購入した、ウェイト9gをお付けしますので、お好みのバランスでお使い下さい。添付写真にて商品の状態をご確認頂き、ご納得の上で、ご購入をご検討下さい。よろしくお願い致します。利き手...右対象...メンズ
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