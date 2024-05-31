パラダイムトリプルダイアモンドドライバー

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画像詳細 2023年 HEIWA×PGM チャリティゴルフ 石川遼 ドライバー 石川 ... 画像詳細 2023年 HEIWA×PGM チャリティゴルフ 石川遼 ドライバー 石川 ...



キャロウェイ パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー 10.5度 キャロウェイ パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー 10.5度



【ヘッド単体】 キャロウェイ パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー ※ヘッドのみです PARADYM TRIPLE Diamond 並行輸入品 【ヘッド単体】 キャロウェイ パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー ※ヘッドのみです PARADYM TRIPLE Diamond 並行輸入品

《キャロウェイ》パラダイム♢♢♢ドライバー日本正規品■ロフト:10.5■シャフト:純正Tensei55(S)■長さ:45.5inches■グリップ:オリジナルGolfPride■スクリューウェイト:2g/14g■付属品:オリジナルヘッドカバー別途購入のスクリューウェイト9g購入時にヘッド、シャフトにハドラス加工を施しています。ソール部分に通常使用による僅かな擦れが見受けられます。クラウン部その他部位に目立った傷はございません。別途購入した、ウェイト9gをお付けしますので、お好みのバランスでお使い下さい。添付写真にて商品の状態をご確認頂き、ご納得の上で、ご購入をご検討下さい。よろしくお願い致します。利き手...右対象...メンズ