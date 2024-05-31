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メキシコ代表　ホーム　ユニフォーム　ジオバンニ　ドスサントス　オーセンティック
商品番号 M27533867561
商品名

メキシコ代表　ホーム　ユニフォーム　ジオバンニ　ドスサントス　オーセンティック
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 4,141 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン丈···半袖種類···オーセンティックユニフォームサイズ···O2014シーズン2014年ブラジルワールドカップ着用モデル国内のサッカーショップで購入した正規品になります。タグ付きメキシコ代表FCバルセロナトッテナムホットスパーズイプスウィッチタウンガラタサライラシンサンタンデールマジョルカビジャレアルロサンゼルスギャラクシークラブアメリカ
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